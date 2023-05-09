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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 9 мая

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2023, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 9 мая - Фото
Пентагон (Фото: depositphotos.com)

1. США ВЫДЕЛИЛИ УКРАИНЕ НОВЫЙ ПАКЕТ ВОЕННОЙ ПОМОЩИ. США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму $1,2 млрд, там дополнительные системы ПВО, боеприпасы, спутниковые снимки. (подробнее)

2. ПВО СБИЛА 23 ИЗ 25 РАКЕТ, ВЫПУЩЕННЫХ РОССИЕЙ ПО УКРАИНЕ. За две волны атаки (с вечера 8 мая) российские оккупанты выпустили по Украине 25 крылатых ракет "Калибр" и Х-101/Х-555. 23 из них уничтожены противовоздушной обороной Воздушных сил ВСУ. (подробнее)

3. ЕВРОПАРЛАМЕНТ ПРОДОЛЖИЛ БЕСПОШЛИННУЮ ТОРГОВЛЮ С УКРАИНОЙ. Европейский парламент проголосовал за продление беспошлинной торговли с Украиной еще на год. (подробнее)

4. МИД – НЕМНОГОЧИСЛЕННЫМ ГОСТЯМ ПУТИНА НА ПАРАДЕ: ВЫ ОСКОРБИЛИ УКРАИНСКИЙ НАРОД. Министерство иностранных дел считает участие лидеров Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Армении в параде "победы" в Москве "аморальным и недружественным шагом в отношении Украины, проявлением неуважения к украинскому народу". (подробнее)

5. ВАКС РАЗРЕШИЛ КОНФИСКАЦИЮ АКТИВОВ ГАУЛЯЙТЕРА ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ. Высший антикоррупционный суд решил конфисковать активы бывшего депутата Верховной Рады и мэра Херсона Владимира Сальдо, против которого введены санкции за коллаборационизм. (подробнее)

Наталія Медведєва
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