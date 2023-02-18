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Пять главных новостей Украины и мира на 20:00 18 февраля

Цей матеріал також доступний українською
18.02.2023, 20:00
Пять главных новостей Украины и мира на 20:00 18 февраля - Фото
ПВО (иллюстративное фото - Командование Воздушных сил ВСУ)

1. Украина успешно прошла программу мониторинга МВФ. Это открывает путь к кредитам. Украина и Международный валютный фонд достигли соглашения на уровне персонала о первом и окончательном пересмотре мониторинговой программы для Украины с привлечением совета директоров МВФ. Это открывает путь к началу обсуждения полноценной кредитной программы (подробнее).

2. Auchan отреагировал на расследование о помощи армии РФ. Говорит, что это неправда. Французская компания Auchan Retail заявила, что не помогает армии России, а журналистское расследование, где утверждается об этом, не соответствует действительности (подробнее).

3. Россияне выпустили по Украине четыре крылатые ракеты: две из них сбили – Воздушные силы. Российская армия утром в субботу, 18 февраля, выпустила по Украине четыре крылатые ракеты из акватории Черного моря, две из них удалось сбить (подробнее).

4. Энергосистема Украины возвращается к нормальной работе, дефицита нет. Во время утренней ракетной атаки россиян Укрэнерго применяло превентивные отключения для минимизации возможных последствий атаки, днем энергосистема вернулась к нормальной работе (подробнее).

5. Российская ракета попала в военный объект в Хмельницком. Одна из российских ракет, которые РФ запустила в субботу по Хмельницкому, попала в военный объект (подробнее).

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Оксана Житнюк
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