UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Российская ракета попала в военный объект в Хмельницком

Цей матеріал також доступний українською
18.02.2023, 13:33
Российская ракета попала в военный объект в Хмельницком - Фото
Фото: Сергей Гамалий / Telegram

Одна из российских ракет, которые РФ запустила в субботу по Хмельницкому, попала в военный объект, сообщил глава облгосадминистрации Сергей Гамалий.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"К сожалению, есть попадания в военный объект, также есть еще одно попадание вблизи остановки общественного транспорта", – говорится в сообщении чиновника.

Взрывная волна повредила окрестные жилые дома, три учебных заведения, выбиты сотни окон, повреждены 11 автомобилей.

Двое гражданских обратились в больницу за медицинской помощью: один из пострадавших получил ранение, когда ехал в маршрутке. Состояние обоих раненых стабильное, им оказали медицинскую помощь.

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война ракетный удар хмельницкий Сергей Гамалий
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 