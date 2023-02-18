Российская ракета попала в военный объект в Хмельницком

Одна из российских ракет, которые РФ запустила в субботу по Хмельницкому, попала в военный объект, сообщил глава облгосадминистрации Сергей Гамалий.

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"К сожалению, есть попадания в военный объект, также есть еще одно попадание вблизи остановки общественного транспорта", – говорится в сообщении чиновника.

Взрывная волна повредила окрестные жилые дома, три учебных заведения, выбиты сотни окон, повреждены 11 автомобилей.

Двое гражданских обратились в больницу за медицинской помощью: один из пострадавших получил ранение, когда ехал в маршрутке. Состояние обоих раненых стабильное, им оказали медицинскую помощь.

Утром 18 февраля россияне выпустили по Украине четыре крылатых ракеты. Две из них удалось сбить, а прорвавшиеся сквозь ПВО нанесли удар по Хмельницкому.

Предыдущий удар по Украине Россия нанесла в ночь на 16 февраля. Тогда россияне выпустили 32 крылатых ракеты воздушного и морского базирования, с которых удалось сбить половину.

Андрій Водяний

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