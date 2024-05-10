Пять стран ЕС подписали соглашение об усилении контроля над соблюдением санкций против РФ

Иллюстративное фото: Depositphotos

Финляндия, Эстония, Польша, Литва и Латвия подписали соглашение, которое усилит контроль Европейского Союза за соблюдением визовых требований в отношении России. Об этом сообщило издание Yle со ссылкой на таможню Финляндии.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В материале говорится, что соглашение, которое было подписано 9 мая в Вильнюсе, усилит и унифицирует контроль за соблюдением визовых требований в отношении России, поскольку внешние границы ЕС играют ключевую роль в предотвращении обхода санкций.

"Подписав соглашение, мы хотим показать другим странам и компаниям важность тесного сотрудничества для эффективного контроля санкций и внести свой вклад в повышение эффективности санкций", – заявил глава таможни Финляндии Сами Ракшит, подписывавший соглашение от страны.

23 февраля страны ЕС официально ввели 13-й пакет санкций против России. В него попали 106 физических и 88 юридических лиц.

10 апреля ЕС приступил к подготовке 14-го пакета санкций против России, который должен быть принят весной этого года. Планируется, что он будет включать в себя широкий перечень ограничительных мер, направленных на борьбу с обходом санкций.

Читайте также: Глава Минобороны Литвы считает, что НАТО недооценило адаптивные способности России