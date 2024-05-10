П’ять країн ЄС підписали угоду про посилення контролю за дотриманням санкцій проти Росії

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Фінляндія, Естонія, Польща, Литва та Латвія підписали угоду, яка посилить контроль Європейського Союзу за дотриманням візових вимог щодо Росії. Про це повідомило видання Yle з посиланням на митницю Фінляндії.

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У матеріалі йдеться, що угода, яка була підписана 9 травня у Вільнюсі, посилить та уніфікує контроль за дотриманням візових вимог щодо Росії, оскільки зовнішні кордони ЄС відіграють ключову роль у запобіганні обходу санкцій.

"Підписавши угоду, ми хочемо показати іншим країнам та компаніям важливість тісної співпраці для ефективного контролю санкцій та зробити свій внесок у підвищення ефективності санкцій", – заявив очільник митниці Фінляндії Самі Ракшіт, який підписував угоду від країни.

23 лютого країни ЄС офіційно запровадили 13-й пакет санкцій проти Росії. До нього потрапили 106 фізичних і 88 юридичних осіб.

10 квітня ЄС розпочав підготовку 14-го пакету санкцій проти Росії, який має бути ухвалений навесні цього року. Планується, що він міститиме широкий перелік обмежувальних заходів, спрямованих на боротьбу з обходом санкцій.

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