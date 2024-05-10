П’ять країн ЄС підписали угоду про посилення контролю за дотриманням санкцій проти Росії
Фінляндія, Естонія, Польща, Литва та Латвія підписали угоду, яка посилить контроль Європейського Союзу за дотриманням візових вимог щодо Росії. Про це повідомило видання Yle з посиланням на митницю Фінляндії.
У матеріалі йдеться, що угода, яка була підписана 9 травня у Вільнюсі, посилить та уніфікує контроль за дотриманням візових вимог щодо Росії, оскільки зовнішні кордони ЄС відіграють ключову роль у запобіганні обходу санкцій.
"Підписавши угоду, ми хочемо показати іншим країнам та компаніям важливість тісної співпраці для ефективного контролю санкцій та зробити свій внесок у підвищення ефективності санкцій", – заявив очільник митниці Фінляндії Самі Ракшіт, який підписував угоду від країни.
- 23 лютого країни ЄС офіційно запровадили 13-й пакет санкцій проти Росії. До нього потрапили 106 фізичних і 88 юридичних осіб.
- 10 квітня ЄС розпочав підготовку 14-го пакету санкцій проти Росії, який має бути ухвалений навесні цього року. Планується, що він міститиме широкий перелік обмежувальних заходів, спрямованих на боротьбу з обходом санкцій.
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