Глава Міноборони Литви вважає, що НАТО недооцінило адаптивні здатності Росії

Лаурінас Кащюнас заявив, що це сталося через неправильну стратегію США і Європи, які намагалися зрозуміти Москву

Лаурінас Кащюнас (Фото: ЕРА/CLEMENS BILAN)

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас вважає, що Росія змогла адаптуватися до західних санкцій, а Північноатлантичний альянс недооцінив її здатність до цього. Про це повідомляє LRT.

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"Москва, попри санкції, перевела свою економіку на військові рейки з огляду на те, що в умовах авторитарного режиму їй не доводиться особливо турбуватися про соціальний добробут свого суспільства", – заявив він.

На думку Кащюнаса, НАТО недооцінило Росію в цьому плані, оскільки "США і Європа виходили з того, що застосовували західний підхід і критерії в оцінці її стратегії".

У зв'язку з цим, вважає міністр оборони Литви, основною темою саміту НАТО, що відбудеться у Вашингтоні, має стати військова загроза з боку Росії.

"Відсутність відповідальності за своє суспільство, жорстоке розпорядження своїм власним мобілізаційним потенціалом, який, за даними посадовця, може сягати 25 млн осіб, робить Росію одним із найнебезпечніших супротивників, яким альянс має протистояти найближчим часом", – заявив Кащюнас.

14 лютого 2024 року стало відомо, що Німеччина вперше з початку 1990-х років виконала мету НАТО з витрачання 2% свого валового внутрішнього продукту на оборону. Витрати різко зросли після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Того ж дня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що 18 країн досягнуть цільового показника у 2%.

13 березня речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що американська адміністрація сподівається, що кількість країн НАТО, які збільшать свої внески на потреби оборони до 2% від власного ВВП, збільшиться впродовж наступних місяців, до саміту у Вашингтоні.

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