Глава Минобороны Литвы считает, что НАТО недооценило адаптивные способности России

Лауринас Кащюнас заявил, что это произошло из-за неправильной стратегии США и Европы, пытавшихся понять Москву

Лауринас Кащюнас (Фото: ЕРА/CLEMENS BILAN)

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас считает, что Россия смогла адаптироваться к западным санкциям, а Североатлантический альянс недооценил ее способность к этому. Об этом сообщает LRT.

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"Москва, несмотря на санкции, перевела свою экономику на военные рельсы, учитывая, что в условиях авторитарного режима ей не приходится особенно беспокоиться о социальном благосостоянии своего общества", – заявил он.

По мнению Кащюнаса, НАТО недооценило Россию в этом плане, поскольку "США и Европа исходили из того, что применяли западный подход и критерии для оценки ее стратегии".

В связи с этим, считает министр обороны Литвы, основной темой состоявшегося в Вашингтоне саммита НАТО должна стать военная угроза со стороны России.

"Отсутствие ответственности за свое общество, жестокое распоряжение своим собственным мобилизационным потенциалом, который, по данным должностного лица, может достигать 25 млн человек, делает Россию одним из самых опасных противников, которым альянс должен противостоять в ближайшее время", – заявил Кащюнас.

14 февраля 2024 г. стало известно, что Германия впервые с начала 1990-х годов выполнила цель НАТО по расходованию 2% своего валового внутреннего продукта на оборону. Расходы резко выросли после вторжения России в Украину в 2022 году.

В тот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что 18 стран достигнут целевого показателя в 2%.

13 марта представительница Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американская администрация надеется, что количество стран НАТО, которые увеличат свои взносы на нужды обороны до 2% от собственного ВВП, увеличится в течение следующих месяцев до саммита в Вашингтоне.

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