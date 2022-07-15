Пять таможенников из Мукачево подозреваются в махинациях с оформлением автомобилей – ГБР

Пять сотрудников таможенного поста "Мукачево" подозреваются в том, что вносили недостоверные данные в государственные системы учета. Об этом сообщает Госбюро расследований.

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ГБР утверждает, что государственные инспекторы поста "Мукачево" Закарпатской таможни в течение августа-сентября 2021 года внесли в автоматизированную систему ложные данные о 29 автомобилях, импортированных частным предприятием, чтобы освободить их от таможенного контроля.

По данным следствия, машины фактически не заезжали на таможенный пост, но в системе были проставлены отметки об их прибытии и растаможке. Процедура позволяла искусственно занижать стоимость автомобилей и растаможивать их за минимальную стоимость.

Четверым таможенникам подозрение объявлено по статье о несанкционированных действиях с информацией, совершенных повторно по предварительному сговору группой лиц. Им грозит лишение свободы до шести лет.

Еще один служащий получил подозрение по другой статье, которая предусматривает штраф или исправительные работы.

13 июля Госбюро расследований объявило о подозрении одному из руководителей колонии в Черниговской области, который отпустил из-под стражи "вора в законе".

Сергей Бережной

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