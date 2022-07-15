UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пять таможенников из Мукачево подозреваются в махинациях с оформлением автомобилей – ГБР

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2022, 18:30
Пять таможенников из Мукачево подозреваются в махинациях с оформлением автомобилей – ГБР - Фото
Иллюстративное изображение (фото – пресс-служба ГБР)

Пять сотрудников таможенного поста "Мукачево" подозреваются в том, что вносили недостоверные данные в государственные системы учета. Об этом сообщает Госбюро расследований.   

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

ГБР утверждает, что государственные инспекторы  поста "Мукачево" Закарпатской таможни в течение августа-сентября 2021 года внесли в автоматизированную систему ложные данные о 29 автомобилях, импортированных частным предприятием, чтобы освободить их от таможенного контроля.

По данным следствия, машины фактически не заезжали на таможенный пост, но в системе были проставлены отметки об их прибытии и растаможке. Процедура позволяла искусственно занижать стоимость автомобилей и растаможивать их за минимальную стоимость.

Четверым таможенникам подозрение объявлено по статье о несанкционированных действиях с информацией, совершенных повторно по предварительному сговору группой лиц. Им грозит лишение свободы до шести лет.

Еще один служащий получил подозрение по другой статье, которая предусматривает штраф или исправительные работы.

  • 13 июля Госбюро расследований объявило о подозрении одному из руководителей колонии в Черниговской области, который отпустил из-под стражи "вора в законе".

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
таможня госбюро расследований мукачево растаможка автомобилей
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 