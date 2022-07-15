Пять таможенников из Мукачево подозреваются в махинациях с оформлением автомобилей – ГБР
Пять сотрудников таможенного поста "Мукачево" подозреваются в том, что вносили недостоверные данные в государственные системы учета. Об этом сообщает Госбюро расследований.
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ГБР утверждает, что государственные инспекторы поста "Мукачево" Закарпатской таможни в течение августа-сентября 2021 года внесли в автоматизированную систему ложные данные о 29 автомобилях, импортированных частным предприятием, чтобы освободить их от таможенного контроля.
По данным следствия, машины фактически не заезжали на таможенный пост, но в системе были проставлены отметки об их прибытии и растаможке. Процедура позволяла искусственно занижать стоимость автомобилей и растаможивать их за минимальную стоимость.
Четверым таможенникам подозрение объявлено по статье о несанкционированных действиях с информацией, совершенных повторно по предварительному сговору группой лиц. Им грозит лишение свободы до шести лет.
Еще один служащий получил подозрение по другой статье, которая предусматривает штраф или исправительные работы.
- 13 июля Госбюро расследований объявило о подозрении одному из руководителей колонии в Черниговской области, который отпустил из-под стражи "вора в законе".
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