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Медведчук не будет вице-спикером новой Рады

Медведчук не будет вице-спикером новой Рады - Фото
Вадим Рабинович (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
14.08.2019, 12:13

Кум Путина сосредоточится на партийной работе, считает глава партии ОПЗЖ Вадим Рабинович

Глава политсовета партии Оппозиционная платформа/За життя Виктор Медведчук не будет выдвигать свою кандидатуру на пост вице-спикера Верховной Рады. Об этом сообщил в эфире канала 112 Украина глава партии Вадим Рабинович.

"Наша партия не будет его выдвигать, по той простой причине, что он уже был и вице-спикером, и первым вице-спикером, и сегодня он сосредоточен на партийной работе" , - заявил Рабинович.

По его словам, кто может быть выдвинут от ОПЗЖ на должности в парламенте, партия будет обсуждать, когда получит эти должности.

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верховная рада вадим рабинович виктор медведчук
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