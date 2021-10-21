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Работника ГБР задержали по подозрению в провокации подкупа

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2021, 18:39
Работника ГБР задержали по подозрению в провокации подкупа - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба ГБР

Работника Государственного бюро расследований задержали сотрудники Службы безопасности по подозрению в провокации подкупа. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Как отмечается, задержание произошло сегодня, 21 октября.

"Сегодня сотрудники СБУ задержали работника ГБР по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 370 УК Украины (провокация подкупа)", – говорится в сообщении.

В ГБР заявили, что будут способствовать расследованию.

"Руководители задержанного работника будут отстранены от должностей на время расследования", – отметили в Бюро.

20 октября СБУ опубликовала аудиозапись, которая, как утверждают в спецслужбе, является доказательством взяточничества депутата и чиновников Полтавского горсовета.

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Наталия Медведева
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коррупция сбу гбр подкуп
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