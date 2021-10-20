Служба безопасности Украины опубликовала аудиозапись, которая, как утверждают в спецслужбе, является доказательством взяточничества депутата и чиновников Полтавского горсовета. Как передает пресс-служба СБУ, фигурантам дела уже объявили о подозрении.
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СБУ опубликовала записи разговоров, в которых якобы депутат договаривается о встречах с предпринимателями для передачи взяток, а также дает указания чиновникам ускорить выдачу документов. По данным СБУ, депутат и чиновники пытались организовать систему поборов с предпринимателей при выдаче разрешений на строительство и благоустройство. Они якобы угрожали "создать препятствия" предпринимателям, если те отказывались платить.
"К администратору (ресторана, – ред.) подходишь и скажешь – за банкет, и все, а там разберутся", – сказал мужчина в одном из записанных разговоров, после чего администратор перезвонила ему и сообщила, что конверт с деньгами ей передали.
Сообщается, что по статье о взяточничестве о подозрении объявили должностному лицу и депутату Полтавского горсовета. Им грозит до 10 лет тюрьмы.
Суд арестовал депутата с альтернативой внесения 681 000 грн залога. Эту сумму за него внесли почти сразу, поэтому сейчас он находится на свободе.
В СБУ напомнили, что депутат и чиновники Полтавского горсовета были разоблачены во взяточничестве в сентябре. Тогда спецслужба не называла имен задержанных, но собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что среди них – депутат и глава фракции За будущее Евгений Дикань.
- 2 сентября 2021-го в Полтавском горсовете прошли обыски, в ходе которых по подозрению во взяточничестве задержали местного депутата. Правоохранители утверждают, что депутат и чиновники требовали и получили $5000 взятки, а задержали депутата "на горячем" – после получения последней части взятки в размере $3000.
- 4 сентября Октябрьский суд Полтавы решил взять под стражу главу фракции За будущее в Полтавском горсовете Евгения Диканя.
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