Суд арестовал главу фракции За будущее в Полтаве

Октябрьский суд Полтавы решил взять под стражу главу фракции За будущее в Полтавском горсовете Евгения Диканя. Об этом сообщает Общественное.

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Диканя подозревают в попытке создать систему поборов с предпринимателей, его задержали после получения $3000, якобы второй части взятки в размере $5000.

Дикань отрицает обвинения. Перед судом он заявил, что его преследуют за отказ участвовать в снятии с должности мэра Полтавы Александра Мамая.

Прокуратура просила суд взять Диканя под стражу с залогом в 3 млн грн, защита Диканя предлагала не удовлетворять ходатайство прокуратуры и разрешить взять Диканя на поруки. Поручителями были готовы выступить депутаты городской фракции За будущее.

Суд арестовал Диканя на два месяца, до 1 ноября 2021 года, с залогом в 681 000 грн.

По словам адвоката, родственники подозреваемого собираются вносить залог.

После судебного заседания Дикань почувствовал себя плохо, его отвезли в больницу.

В июле 2021-го в Черновцах помощника народного депутата задержали на взятке в размере $5700 за отвод земли участникам ООС.

4 августа НАБУ сообщило главе Харьковского облсовета Артуру Товмасяну о подозрении в получении взятки в 1 млн грн. 17 августа он подал в отставку.

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Денис Юдин

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