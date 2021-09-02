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В Полтаве взяли на взятке главу фракции: он устроил систему поборов с предпринимателей

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2021, 18:57
В Полтаве взяли на взятке главу фракции: он устроил систему поборов с предпринимателей - Фото
Задержание (Фото - СБУ)

В Полтаве за взяточничество задержали депутата местного горсовета. Об этом сообщают в Офисе генпрокурора, СБУ и полиции. Как уточнил собеседник LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о депутате и главе фракции За будущее Евгении Дикане.

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По данным СБУ, помимо местного депутата разоблачены также чиновники одного из управлений Полтавского горсовета.

Как заявляют в СБУ, злоумышленники пытались организовать систему поборов с предпринимателей при выдаче разрешений на строительство и благоустройство. В случае отказа платить, они якобы угрожали "создать препятствия" предпринимателям.

Правоохранители утверждают, что депутат и чиновники требовали и получили $5000 взятки за выдачу паспорта фасада объекта недвижимости в центре Полтавы, а также за непривлечение к ответственности за реконструкцию здания.

После получения последней части взятки в размере $3000 депутата задержали. Ему готовятся сообщить о подозрении по статье о взяточничестве и избрать меру пресечения. Также продолжается следствие для установления других причастных к делу. Депутату грозит от пяти до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет и с конфискацией имущества.

  • В июле 2021-го в Черновцах помощника народного депутата задержали на взятке в размере $5700 за отвод земли участникам ООС.
  • 4 августа НАБУ сообщило главе Харьковского облсовета Артуру Товмасяну о подозрении в получении взятки в 1 млн грн. 17 августа он подал в отставку.

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Оксана Житнюк, Марк Сировой
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