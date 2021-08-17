Подозреваемый в коррупции глава Харьковского облсовета подал в отставку: документ

Глава Харьковского облсовета Артур Товмасян, которому 4 августа НАБУ сообщило о подозрении в получении взятки, подал в отставку. Об этом Товмасян написал в Facebook.

"Написал заявление о сложении полномочий председателя Харьковского областного совета. Подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии 19 августа", – сообщил Товмасян и опубликовал копии соответствующих документов.

На осенних выборах 2020-го Товмасяна избрали в облсовет от партии Слуга народа, 11 декабря – главой совета.

22 июля детективы НАБУ сообщили заму Товмасяна о подозрении в получении взятки 1 млн грн, 25 июля его арестовали, 29 июля он вышел из СИЗО под залог 4,7 млн грн.

26 июля Товмасян сообщил, что по делу проходили обыски в облсовете и по месту его проживания.

4 августа НАБУ сообщило Товмасяну о подозрении в получении взятки в 1 млн грн.

Наталия Медведева

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