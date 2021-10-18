Экс-нардеп Онищенко получил гражданство России. Теперь он выступает за сборную РФ

Экс-депутат Рады Александр Онищенко, которого обвиняют в коррупционных схемах по перепродаже газа в 2013-2016 годах, получил российский паспорт. Теперь он выступает за сборную РФ по конному спорту, о чем сообщил Бабелю.

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"Я только получил по спорту. Выступаю за сборную России сейчас", – сказал Онищенко. Беглый экс-нардеп известен тем, что профессионально занимается конным спортом. Он даже участвовал в Олимпийских играх в Пекине-2008 и Лондоне-2012.

Онищенко уточнил, что получил гражданство в конце прошлого года. Он также прислал ссылку на один из информационных ресурсов, в котором говорится, что экс-нардеп переехал в Узбекистан и может сменить спортивное гражданство, добавляет издание.

Также он опроверг информацию другого экс-нардепа Сергея Лещенко о том, что Онищенко продает за 19 млн евро свою виллу в Германии. По словам нардепа-беглеца, это не вилла, а спортивный комплекс, который он возглавляет.

"Я там только директор и менеджер. Был мой, я продал его в 2019 году. Сейчас тут сборная России тренируется. Российские инвесторы купили", – заявил он.

Генпрокуратура подозревает Онищенко в организации незаконной схемы по перепродаже газа в 2013-2016 годах. По версии следствия, участники схемы незаконно завладели 1,6 млрд грн. ПАО Укргаздобыча был нанесен ущерб на 740 млн грн, а госбюджет недополучил свыше 2 млрд.

В ноябре 2019 года Онищенко проиграл все суды, и его возвращение в Украину планировалось на декабрь того же года, однако экс-нардеп не вернулся.

11 февраля 2020 года Онищенко попросил Германию о политическом убежище. Германия по запросу НАБУ и САП его арестовала, но отказалась экстрадировать, поскольку условия украинских тюрем якобы не соответствуют стандартам Европейской конвенции по правам человека. В мае Германия также отказала самому Онищенко в предоставлении политического убежища и призвало его срочно покинуть территорию страны.

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Елизавета Кумбер

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