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Германия отказала Онищенко в убежище: призывают его срочно покинуть страну

Германия отказала Онищенко в убежище: призывают его срочно покинуть страну - Фото
Александр Онищенко (скриншот видео)
28.05.2020, 14:27

Если Германия не предоставит убежище беглому экс-нардепу Александру Онищенко, то у него есть возможность выехать в Россию

В начале мая Федеральное ведомство миграции и беженцев Германии отказало беглому бывшему депутату Верховной Рады Александру Онищенко в предоставлении политического убежища и призвало его срочно покинуть территорию страны. Об этом сообщила пресс-служба немецкого суда в Ольденбурге, передает DW.

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Адвокат экс-нардепа Доминик Клаук сообщил DW, что Онищенко сейчас находится на своем ранчо в земле Нижняя Саксония, куда он отправился после освобождения из под ареста. Однако освобождение из СИЗО не означает, что Онищенко останется в Германии, поскольку ранее ему было отказано в предоставлении убежища. 

Клаук заявил, что Онищенко обжаловал в суде отказ в убежище, а также подал ходатайство с просьбой остаться в Германии на период судебного разбирательства. Если Германия откажет экс-нардепу в убежище, у него есть возможность выехать в Россию, гражданином которой он является, подтвердил его адвокат. 

  • Генпрокуратура подозревает Онищенко в организации незаконной схемы по перепродаже газа в 2013-2016 гг. По версии следствия, участники схемы незаконно завладели 1,6 млрд грн. ПАО Укргаздобыча был нанесен ущерб на 740 млн грн, а госбюджет недополучил свыше 2 млрд грн.
  • 16 сентября 2019 г дело о газовых схемах беглого Онищенко и его финансового директора передали в Высший антикоррупционный суд (ВАСУ).
  • 11 февраля 2020 года Онищенко попросил Германию о политическом убежище. 
  • 29 ноября Германия по запросу НАБУ и САП арестовала Онищенко.
  • 27 мая сообщалось, что Германия не экстрадирует беглого экс-депутата Онищенко.
  • 28 мая САП отреагировала на отказ Германии экстрадировать Онищенко: На дело не повлияет.
Владислав Сердюк
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