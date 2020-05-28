Германия отказала Онищенко в убежище: призывают его срочно покинуть страну

В начале мая Федеральное ведомство миграции и беженцев Германии отказало беглому бывшему депутату Верховной Рады Александру Онищенко в предоставлении политического убежища и призвало его срочно покинуть территорию страны. Об этом сообщила пресс-служба немецкого суда в Ольденбурге, передает DW.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Адвокат экс-нардепа Доминик Клаук сообщил DW, что Онищенко сейчас находится на своем ранчо в земле Нижняя Саксония, куда он отправился после освобождения из под ареста. Однако освобождение из СИЗО не означает, что Онищенко останется в Германии, поскольку ранее ему было отказано в предоставлении убежища.
Клаук заявил, что Онищенко обжаловал в суде отказ в убежище, а также подал ходатайство с просьбой остаться в Германии на период судебного разбирательства. Если Германия откажет экс-нардепу в убежище, у него есть возможность выехать в Россию, гражданином которой он является, подтвердил его адвокат.