САП отреагировала на отказ Германии экстрадировать Онищенко: На дело не повлияет

Александр Онищенко (Фото из Инстаграм)

Отказ Германии в экстрадиции в Украину подозреваемого в создании коррупционных схем беглого экс-депутата Верховной Рады Александра Онищенко не повлияет на ход уголовного дела, которое слушается в Высшем антикоррупционном суде. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Причиной отказа стало "сомнение судебных органов Германии о соблюдении минимальных международных стандартов относительно условий содержания в тюрьмах в Украине". В САП уточнили, что обжалование решения не предусмотрено, но оно может быть пересмотрено при появлении новых обстоятельств в деле.

Поскольку 21 января было разрешено рассматривать это дело без участия обвиняемого, то решение немецкого суда не повлияет на ход производства в ВАКС, заявляют в САП.

"В данный момент, в уголовном производстве по обвинению экс-нардепа и его сообщницы изучаются письменные доказательства стороны обвинения и уже изучено 25 томов материалов уголовного производства", - добавили в прокуратуре, уточнив, что Онищенко может в любой момент явиться в Украину и принять участие в судебных заседаниях. Генпрокуратура подозревает Онищенко в организации незаконной схемы по перепродаже газа в 2013-2016 гг. По версии следствия, участники схемы незаконно завладели 1,6 млрд грн. ПАО Укргаздобыча был нанесен ущерб на 740 млн грн, а госбюджет недополучил свыше 2 млрд грн.

госбюджет недополучил 16 сентября 2019 г дело о газовых схемах беглого Онищенко и его финансового директора передали в Высший антикоррупционный суд (ВАСУ).

29 ноября Германия по запросу НАБУ и САП арестовала Онищенко.

27 мая сообщалось, что Германия не экстрадирует беглого экс-депутата Онищенко. Читайте также: ВИП-Беглец | Враг Порошенко, друг лошадей. Какие шансы, что экс-депутата Онищенко выдадут Украине