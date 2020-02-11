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Беглый экс-депутат Рады просит в Германии политического убежища

Беглый экс-депутат Рады просит в Германии политического убежища - Фото
Александр Онищенко (скриншот из видеозаписи)
11.02.2020, 20:56

Адвокат экс-депутата Александра Онищенко заявил, что если Германия не предоставит убежище его подзащитному, то он готов выехать в Россию

Беглый бизнесмен и бывший депутат Верховной Рады Александр Онищенко просит Германию о предоставлении политического убежища. Об этом DW сообщил адвокат Онищенко Инго Миноджио.

Он говорит, что в Украине жизни и здоровью экс-депутата якобы угрожает опасность. При этом адвокат назвал пятого президента Петра Порошенко главным "политическим оппонентом" Онищенко, который "даже после потери власти остается очень влиятельным".

Также адвокат упомянул о "катастрофических условиях содержания в следственных изоляторах в Украине".

Он сообщил, что Онищенко сейчас оспаривает в немецком суде решение об экстрадиции в Украину. Адвокат отметил, что если суд встанет на сторону Онищенко, но Германия не предоставит ему убежище, то беглый экс-депутат намерен выехать в Россию. Миноджио напомнил, что у его подзащитного есть российское гражданство.

  • Генпрокуратура подозревает бывшего народного депутата в организации незаконной схемы по перепродаже газа в 2013-2016 гг. По версии следствия, участники схемы незаконно завладели 1,6 млрд грн. ПАО Укргаздобыча был нанесен ущерб на 740 млн грн, а госбюджет недополучил свыше 2 млрд грн.
  • 3 декабря 2019 г  сообщалось, что Онищенко задержали в Германии 29 ноября. Сейчас он находится под стражей.
  • 21 января 2020 г коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство прокуроров об осуществлении специального судебного заседания в отношении Онищенко.

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коррупция Александр Онищенко Германия
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