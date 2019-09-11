Рада не признала "выборы" в Крыму. ОПЗЖ не голосовала

Александр Пузанов, Вадим Рабинович, Нестор Шуфрич (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховная Рада приняла заявление о непризнании легитимности так называемых местных выборов во временно оккупированном Крыму (№2119). За постановление не голосовала в полном составе фракция Оппозиционная платформа – За життя.

Всего документ поддержали 325 депутатов.

Текст заявления на сайте парламента пока не опубликован.

Согласно информации сайта Рады, ни один депутат из фракции ОПЗЖ не голосовал за непризнание "выборов" в Крыму.

Ранее о своем непризнании выборов заявили США и Евросоюз.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отказался комментировать ситуацию.