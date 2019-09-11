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Рада не признала "выборы" в Крыму. ОПЗЖ не голосовала

Рада не признала "выборы" в Крыму. ОПЗЖ не голосовала - Фото
Александр Пузанов, Вадим Рабинович, Нестор Шуфрич (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
11.09.2019, 18:15

Всего документ поддержали 325 депутатов

Верховная Рада приняла заявление о непризнании легитимности так называемых местных выборов во временно оккупированном Крыму (№2119). За постановление не голосовала в полном составе фракция Оппозиционная платформа – За життя.

Всего документ поддержали 325 депутатов.

Текст заявления на сайте парламента пока не опубликован.

Согласно информации сайта Рады, ни один депутат из фракции ОПЗЖ не голосовал за непризнание "выборов" в Крыму.

Ранее о своем непризнании выборов заявили США и Евросоюз.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отказался комментировать ситуацию.

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верховная рада Крым выборы ОПЗЖ
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