Рада не признала "выборы" в Крыму. ОПЗЖ не голосовала

Верховная Рада приняла заявление о непризнании легитимности так называемых местных выборов во временно оккупированном Крыму (№2119). За постановление не голосовала в полном составе фракция Оппозиционная платформа – За життя.
Всего документ поддержали 325 депутатов.
Текст заявления на сайте парламента пока не опубликован.
Согласно информации сайта Рады, ни один депутат из фракции ОПЗЖ не голосовал за непризнание "выборов" в Крыму.
Ранее о своем непризнании выборов заявили США и Евросоюз.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отказался комментировать ситуацию.