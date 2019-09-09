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США и ЕС не признают "выборы" в Крыму

США и ЕС не признают "выборы" в Крыму - Фото
Посольство США в Киеве (Фото: Liga.net)
09.09.2019, 14:33

Посольство США и дипслужба ЕС осудили незаконные действия России в Крыму

США и Европейский союз не признают результаты так называемых "выборов", проведенных оккупационной властью России. Об этом заявили посольство США в Украине и спикер дипломатической службы ЕС.

"Мы осуждаем незаконные действия России в Крыму и еще раз подтверждаем нашу непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении посольства США.

"Европейский союз не признает незаконной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией и продолжает осуждать это нарушение международного права. Поэтому Европейский союз не признает проведение выборов на Крымском полуострове", - говорится в заявлении спикера дипслужбы ЕС. Все, кто избран "представителями" населения Крыма и Севастополя, не будут признаны в таком качестве Евросоюзом.

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