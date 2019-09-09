США и ЕС не признают "выборы" в Крыму

Посольство США в Киеве (Фото: Liga.net)

США и Европейский союз не признают результаты так называемых "выборов", проведенных оккупационной властью России. Об этом заявили посольство США в Украине и спикер дипломатической службы ЕС.

"Мы осуждаем незаконные действия России в Крыму и еще раз подтверждаем нашу непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении посольства США.

Ми не ви́знаємо результати так званих «виборів», проведених окупаційною владою Росії. Ми засуджуємо незаконні дії Росії в Криму та ще раз підтверджуємо нашу непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. https://t.co/1lsKRkmc6W — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 9 сентября 2019 г.

"Европейский союз не признает незаконной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией и продолжает осуждать это нарушение международного права. Поэтому Европейский союз не признает проведение выборов на Крымском полуострове", - говорится в заявлении спикера дипслужбы ЕС. Все, кто избран "представителями" населения Крыма и Севастополя, не будут признаны в таком качестве Евросоюзом.

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