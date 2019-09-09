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"Выборы" в Севастополе: партия власти потеряла почти 40%

"Выборы" в Севастополе: партия власти потеряла почти 40% - Фото
Рефат Чубаров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
09.09.2019, 11:56

По сравнению с 2014 годом явка на "выборах" оккупантов значительно упала

Стали известны результаты "выборов" в оккупированном Крыму, сообщают российские СМИ. Партия власти Единая Россия значительно ухудшила свои результаты в голосовании по спискам по сравнению с 2014 годом.

Наиболее сильное падение произошло в Севастополе: если в сентябре 2014 года официальные результаты ЕР составили 76,67%, то на вчерашнем голосовании ей удалось получить только 38,5%, то есть, на 38% меньше. Явка упала больше, чем на 19% (29,12% вчера против 48,48% в 2014 году).

В целом по Крыму по предварительным результатам ЕР берет 53,52%, на выборах в апреле 2014 года партия оккупационной власти получила 70,18%. Падение, предварительно, составило 16,66%.

Ранее председатель меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщал, что на 18:00 вчерашнего дня в целом по Крыму явка на "выборы" составила всего 28,28%, при этом в апреле 2014 года, по официальной информации оккупантов, на выборы пришли почти 54% избирателей. Чубаров считает низкую явку свидетельством бойкота "выборов" со стороны крымчан.

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Крым выборы Рефат Чубаров севастополь
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