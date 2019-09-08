Ряд стран уже заявили о непризнании "выборов" оккупантов в Крыму

флаг ЕС, Евросоюз (фото - pixabay.com)

По меньшей мере шесть стран уже заявили, что не признают так называемые муниципальные выборы, которые Россия проводит в оккупированном Крыму в тот же день, что и на своей территории. Об этом сообщает Радио Свобода.

Соответствующие заявления обнародовали министерства иностранных дел Латвии, Литвы, Эстонии, Румынии, Грузии и Польши или их руководители.

В частности, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу отметил, что его страна не признает выборы в Крыму и Севастополе.

"Я подтверждаю нашу решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении главы дипломатического ведомства Эстонии.

Подобные заявления распространили коллеги Рейнсалу из Литвы и Латвии - Линас Линкявичус и Эдгарс Ринкевич.

В МИД Польши напомнили, что Россия нарушила международное право, аннексировав Крым, и это подтверждает резолюция Генеральной ассамблеи ООН 68/262 от 27 марта 2014 года.

"В этом контексте Польша признает незаконными действия российских властей в оккупированном Крыму и считает результаты любых "выборов" недействительными", - говорится в заявлении министерства.

Кроме того, дипломатическое ведомство Польши обратило внимание на длительное ухудшение ситуации с правами человека в оккупированном Крыму, в частности, напомнив об арестах крымских татар.

"Мы призываем к международной солидарности в противостоянии таким действиям Российской Федерации на аннексированном полуострове", - резюмировали в МИД Польши.

8 сентября МИД Украины призвал международных партнеров дать принципиальную оценку организации и проведению Россией так называемых "местных выборов" на территории оккупированного Крыма.

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