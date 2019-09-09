Чубаров объяснил низкую явку на "выборах" в оккупированном Крыму

Рефат Чубаров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Незаконные "местные выборы" бойкотировали более 70 % избирателей аннексированного Россией Крыма. Об этом у себя в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Выразительное неприятие России в оккупированном ею Крыму. Примечательно то, что к демонстративному бойкоту "выборов" со стороны подавляющего большинства крымских татар и этнических украинцев, откликнувшихся на соответствующие призывы Меджлиса крымскотатарского народа, к избирательным участкам не пришли также многие из тех, кто еще пять лет назад размахивал российским триколором на крымских площадях", - отметил Чубаров.

По его словам, по состоянию на 18:00 8 сентября явка была 28,28%. Он добавил, что на 22:00 официальный сайт так называемого избиркома завис и уже не предоставлял новых данных.

8 сентября прокуратура АР Крым призывала жителей временно оккупированного полуострова не участвовать в незаконных выборах, которые проводила страна-агрессор Россия.

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