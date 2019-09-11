В ООН отказались комментировать "выборы" в Крыму

Антону Гутерриш (Twitter/@AntonioGuterres)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не будет комментировать "выборы", проведенные оккупантами в Крыму, хотя и признает полуостров частью Украины. Об этом корреспонденту Укринформ сообщил спикер генсека Стефан Дюжаррик.

Причина отказа – отсутствие таких полномочий у Генсека ООН.

"У нас нет мандата, чтобы комментировать эти выборы. В общем, мы обычно не комментируем, если у нас нет на это мандата", - ответил Дюжаррик.

В то же время он проакцентировал, что позиция Генсека о территориальной принадлежности Крыма остается неизменной.

"Позиция генерального секретаря по этому вопросу очень четкая. Она соответствует резолюции Генеральной Ассамблеи о территориальной целостности Украины", - подытожил он.

8 сентября МИД Украины призвал международных партнеров дать принципиальную оценку организации и проведению Россией так называемых "местных выборов" на территории оккупированного Крыма.

О непризнании "выборов" в Крыму заявили в ряде западных стран.

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