В ООН отказались комментировать "выборы" в Крыму

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не будет комментировать "выборы", проведенные оккупантами в Крыму, хотя и признает полуостров частью Украины. Об этом корреспонденту Укринформ сообщил спикер генсека Стефан Дюжаррик.
Причина отказа – отсутствие таких полномочий у Генсека ООН.
"У нас нет мандата, чтобы комментировать эти выборы. В общем, мы обычно не комментируем, если у нас нет на это мандата", - ответил Дюжаррик.
В то же время он проакцентировал, что позиция Генсека о территориальной принадлежности Крыма остается неизменной.
"Позиция генерального секретаря по этому вопросу очень четкая. Она соответствует резолюции Генеральной Ассамблеи о территориальной целостности Украины", - подытожил он.
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