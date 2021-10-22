UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Рада просит Зеленского наградить Усика

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2021, 13:57
Рада просит Зеленского наградить Усика - Фото
Александр Усик (фото - Matchroom Boxing/Mark Robinson)

Верховная Рада поддержала запрос к президенту Владимиру Зеленскому о награждении боксера Александра Усика государственной наградой. Трансляцию вел телеканал Рада.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Запрос нардепа из ОПЗЖ Анатолия Бурмича к Зеленскому о награждении Усика поддержали 212 нардепов при необходимых 150 голосах. Направление запроса к Зеленскому поддержали 233 нардепа при необходимых 226.

В обоих случаях "против" проголосовала нардеп из Евросолидарности София Федина.

  • В ночь на 26 сентября 2021-го Александр Усик одержал победу над Энтони Джошуа по очкам. 
  • Зеленский поблагодарил Усика за победу: "Украина возвращает свое".
  • Джошуа сказал, что одна из причин его поражения – временная потеря зрения в девятом раунде из-за травмы глаза. Но он готов принять матч-реванш.
  • Усик прокомментировал победу над британцем Энтони Джошуа, сказав, что это был "самый большой поединок в его карьере, но не самый трудный". 
Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
верховная рада Владимир Зеленский Александр Усик награда Анатолий Бурмич
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 