Рада просит Зеленского наградить Усика
22.10.2021, 13:57
Александр Усик (фото - Matchroom Boxing/Mark Robinson)
Верховная Рада поддержала запрос к президенту Владимиру Зеленскому о награждении боксера Александра Усика государственной наградой. Трансляцию вел телеканал Рада.
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Запрос нардепа из ОПЗЖ Анатолия Бурмича к Зеленскому о награждении Усика поддержали 212 нардепов при необходимых 150 голосах. Направление запроса к Зеленскому поддержали 233 нардепа при необходимых 226.
В обоих случаях "против" проголосовала нардеп из Евросолидарности София Федина.
- В ночь на 26 сентября 2021-го Александр Усик одержал победу над Энтони Джошуа по очкам.
- Зеленский поблагодарил Усика за победу: "Украина возвращает свое".
- Джошуа сказал, что одна из причин его поражения – временная потеря зрения в девятом раунде из-за травмы глаза. Но он готов принять матч-реванш.
- Усик прокомментировал победу над британцем Энтони Джошуа, сказав, что это был "самый большой поединок в его карьере, но не самый трудный".
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