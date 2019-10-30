Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Рада отказалась расследовать трагедию 2 мая в Одессе

Рада отказалась расследовать трагедию 2 мая в Одессе - Фото
Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
30.10.2019, 12:29

Создать временную следственную комиссию предлагала фракция ОПЗЖ

Верховная Рада отклонила постановление о создании временной следственной комиссии по вопросам расследования трагедии 2 мая 2014 года в Одессе.

"За" проголосовали 79 нардепов, "против" - 73, воздержались - 164, не голосовали  - 73.

Голосование по фракциям:

Постановление о создании комиссии внесли депутаты из фракции ОПЗЖ. Главой комиссии планировалось назначить депутата из ОПЗЖ Николая Скорика.

Справка. 2 мая 2014 года в Одессе в ходе беспорядков погибли 48 человек, еще 247 пострадали. Ближе к вечеру в центре города произошли столкновения между участниками проукраинской акции, болельщиками ФК Черноморец и Металлист с одной стороны и сторонниками пророссийского Антимайдана - с другой.

Напишите нам
верховная рада одесса 2 мая
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 