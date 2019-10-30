Рада отказалась расследовать трагедию 2 мая в Одессе

Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховная Рада отклонила постановление о создании временной следственной комиссии по вопросам расследования трагедии 2 мая 2014 года в Одессе.

"За" проголосовали 79 нардепов, "против" - 73, воздержались - 164, не голосовали - 73.

Голосование по фракциям:

Постановление о создании комиссии внесли депутаты из фракции ОПЗЖ. Главой комиссии планировалось назначить депутата из ОПЗЖ Николая Скорика.

Справка. 2 мая 2014 года в Одессе в ходе беспорядков погибли 48 человек, еще 247 пострадали. Ближе к вечеру в центре города произошли столкновения между участниками проукраинской акции, болельщиками ФК Черноморец и Металлист с одной стороны и сторонниками пророссийского Антимайдана - с другой.