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Рада отправила в отставку Яременко, попавшего в секс-скандал

Рада отправила в отставку Яременко, попавшего в секс-скандал - Фото
Богдан Яременко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
17.01.2020, 12:25

Вместо него главой комитета Рады по внешней политике избран Александр Мережко

Депутат от Слуги народа Богдан Яременко уволен с должности главы комитета Верховной Рады по внешней политике постановлением парламента.

Этим же постановлением вместо Яременко избран нардеп из СН Александр Мережко, а Яременко стал простым членом комитета.

"За" проголосовали 317 депутатов, "против" - 13, воздержались 15.

Александр Мережко - профессор кафедры права Киевского национального лингвистического университета, глава подкомитета Рады по гражданскому и административному законодательству комитета Рады по правовой политике, член делегации Украины в ПАСЕ.

  • В октябре прошлого года Яременко попал в скандал - переписывался на заседании Рады, предположительно, с секс-работницей.
  • В декабре Рада пыталась заменить Яременко на Елизавету Ясько, но голосов за кандидатуру Ясько не нашлось.
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верховная рада отставка богдан яременко
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