Рада отправила в отставку Яременко, попавшего в секс-скандал

Богдан Яременко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Депутат от Слуги народа Богдан Яременко уволен с должности главы комитета Верховной Рады по внешней политике постановлением парламента.

Этим же постановлением вместо Яременко избран нардеп из СН Александр Мережко, а Яременко стал простым членом комитета.

"За" проголосовали 317 депутатов, "против" - 13, воздержались 15.

Александр Мережко - профессор кафедры права Киевского национального лингвистического университета, глава подкомитета Рады по гражданскому и административному законодательству комитета Рады по правовой политике, член делегации Украины в ПАСЕ.