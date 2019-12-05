Рада провалила отставку Яременко, попавшего в секс-скандал

Богдан Яременко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Верховная Рада не смогла принять отставку председателя комитета по международной политике Богдана Яременко и назначить новым главой комитета депутата от Слуги народа Елизавету Ясько.

За проголосовали только 186 нардепов при необходимых 226.

Фракции Европейская солидарность, Голос, ОПЗЖ и группа За будущее отказались голосовать за постановление, поскольку настаивали на раздельном рассмотрении отставки и назначения председателя. Фракция Слуга народа нашла только 174 голоса за решение.

Голосование по фракциям:

Справка. 29 октября журналист издания Буквы сфотографировал в сессионном зале парламента личную переписку Яременко предположительно с секс-работницей. Сначала Яременко отрицал это, пытаясь выдать все за провокацию против журналистов, которые подсматривают за депутатами, потом извинился перед семьей, фракцией и президентом. 1 ноября Яременко написал заявление о сложении полномочий главы внешнеполитического комитета. 11 ноября партия приняла его отставку.