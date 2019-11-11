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Секс-скандал в Раде. Слуга народа решила, что делать с Яремеменко

Секс-скандал в Раде. Слуга народа решила, что делать с Яремеменко - Фото
Богдан Яременко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
11.11.2019, 22:27

Сам глава комитета на заседании фракции не присутствовал, сообщил Качура

Фракция Слуги народа на сегодняшнем заседании приняла решение переизбрать главу комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества - сейчас им руководит Богдан Яременко. Об этом сообщил нардеп Александр Качура после заседания, передает Укринформ.

"Мы утвердили решение и проголосовали за него большинством голосов о том, что состоятся выборы председателя комитета. И этот вопрос будет рассматриваться на других заседаниях фракции, то есть будут персональные кандидатуры, они свою программу действий представят фракции и другим фракциям", - пояснил депутат.

Качура уточнил, что сам Яременко на сегодняшнем заседании фракции отсутствовал.

"К сожалению, он сегодня не явился и не предоставил свои комментарии по этому поводу", - сказал нардеп.

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богдан яременко Слуга народа скандал в раде верховная рада
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