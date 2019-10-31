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Секс-скандал. Арахамия рассказал, как могут поступить с Яременко

Секс-скандал. Арахамия рассказал, как могут поступить с Яременко - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
31.10.2019, 13:00

Вчера журналисты сфотографировали, как Яременко якобы переписывается с "проституткой" в сессионном зале парламента

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что Богдан Яременко должен покинуть пост главы комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству. Об этом политик сообщил журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент LIGA.net.

Арахамия отметил, что пока вопрос Яременко и его переписки не выносился на фракцию, однако он, как глава фракции, обязательно это сделает. Он отметил, что из сложившейся ситуации есть три варианта выхода: Яременко уходит с поста главы комитета; исключается из фракции; добровольно отказывается от мандата.

"Я поддерживаю, наверное, первый вариант. Это была переписка, а не какой-то политический момент. Поэтому, я думаю, первый вариант", - заявил Арахамия.

По его словам, вопрос отзыва Яременко с должности главы комитета в случае одобрения фракции может быть вынесен на рассмотрение парламента на следующей пленарной неделе

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Слуга народа проститутка секс-скандал Давид Арахамия богдан яременко
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