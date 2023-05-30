Рада сделала шаг к увеличению отпуска военным до 40 дней

30 мая Верховная Рада в первом чтении проголосовала за увеличение отпуска военнослужащим до 40 дней. Об этом LIGA.net заявил нардеп Ярослав Железняк.

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Инициативу поддержали 333 нардепа.

Военным могут разрешить 30-дневный ежегодный отпуск, а также +10 дней "по семейным обстоятельствам".

Законопроект принят за основу. Это означает, что в ближайшее время состоится второе чтение и окончательное принятие Радой.

30 мая 2023 года Рада поддержала уменьшение призывного возраста с 27 до 25 лет.

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