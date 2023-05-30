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Рада зробила крок до збільшення відпустки військовим до 40 днів

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30.05.2023, 14:34
Рада зробила крок до збільшення відпустки військовим до 40 днів - Фото
Верховна Рада (Фото з відкритих джерел)

30 травня Верховна Рада у першому читанні проголосувала за збільшення відпустки військовослужбовцям до 40 днів. Про це LIGA.net заявив нардеп Ярослав Железняк.

Ініціативу підтримали 333 нардепи.

Військовим можуть дозволити 30-денну щорічну відпустку, а також +10 днів "за сімейними обставинами"

Законопроєкт прийнято за основу. Тепер його має ухвалити Рада.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що мобілізовані військові мають обмежений список підстав для звільнення під час воєнного стану, тож, побачитися із сім'єю можуть під час відпустки, яка законом надається на термін до 10 днів. Це без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад.

Відповідно до закону, військовим може надаватися два види відпусток (частина щорічної основної відпустки та відпустка за сімейними обставинами).

При цьому частина щорічної основної відпустки наразі надається один раз на рік або за умови одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу.

Автори проєкту переконані, що ухвалення відпустки до 40 днів підвищить моральний стан військовослужбовців.

  • 30 травня 2023 року Рада підтримала зменшення призовного віку з 27 до 25 років.

Читайте також: У Раді підготували новий законопроєкт про зарплати військових: деталі

  • частина щорічної основної відпустки;
  • відпустка за сімейними обставинами
Мілана Головань
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війнаВерховна Радавідпусткаярослав железняк
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