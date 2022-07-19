Рада поддержала в первом чтении законопроект Зеленского об особом статусе для поляков

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает введение особого статуса для граждан Польши. Инициатором документа был президент Владимир Зеленский. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

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В первом чтении законопроект об особых гарантиях для граждан Польши поддержал 321 нардеп.

Гражданам Польши планируется предоставить возможность легального пребывания на территории Украины в течение 18 месяцев.

Поляки, которые законно находятся в Украине, будут иметь право на трудоустройство, осуществление хозяйственной деятельности, обучение в образовательных учреждениях, медицинское обслуживание на тех же условиях, что и у украинцев, на отдельные соцвыплаты.

Законопроект предлагалось принять в ответ на польский закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на ее территории.

11 июля президент Польши Анджей Дуда прокомментировал этот законопроект: "Это можно рассматривать как противоположность тогдашней ситуации, когда от поляков пытались избавиться любой ценой, в том числе лишая их жизни. Сегодня Украина этим актом и жестом президента делает символическое приглашение, говорит: вам здесь рады на особых правах".

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Оксана Житнюк

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