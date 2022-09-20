UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Рада позволила увольняться из ВСУ военным, у которых есть трое несовершеннолетних детей

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2022, 17:10
Рада позволила увольняться из ВСУ военным, у которых есть трое несовершеннолетних детей - Фото
Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховная Рада приняла законопроект об отнесении к основаниям увольнения с военной службы наличие у военнослужащего трех и более детей в возрасте до 18 лет. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк. "За" проголосовал 331 депутат.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как пояснил один из авторов законопроекта депутат Алексей Гончаренко, сейчас военные, которые вступили в ВСУ добровольно или у них родился третий ребенок во время несения службы, не могу демобилизироваться. Поэтому, по его словам, и был предложен указанный законопроект.

Как говорится в пояснительной записке, по состоянию на начало мобилизации было массово нарушено право многодетных родителей нести военную службу по собственному желанию и только по месту проживание, и по результатам этого нарушения государство не предоставило право многодетным родителям освобождаться из рядов ВСУ во время действия военного положения.

Читайте также: Всеобщая мобилизация в России выгодна Украине, она будет ударом по режиму Путина — ГУР

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
верховная рада ВСУ армия демобилизация
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 