Рада позволила увольняться из ВСУ военным, у которых есть трое несовершеннолетних детей

Верховная Рада приняла законопроект об отнесении к основаниям увольнения с военной службы наличие у военнослужащего трех и более детей в возрасте до 18 лет. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк. "За" проголосовал 331 депутат.

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Как пояснил один из авторов законопроекта депутат Алексей Гончаренко, сейчас военные, которые вступили в ВСУ добровольно или у них родился третий ребенок во время несения службы, не могу демобилизироваться. Поэтому, по его словам, и был предложен указанный законопроект.

Как говорится в пояснительной записке, по состоянию на начало мобилизации было массово нарушено право многодетных родителей нести военную службу по собственному желанию и только по месту проживание, и по результатам этого нарушения государство не предоставило право многодетным родителям освобождаться из рядов ВСУ во время действия военного положения.

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Вадим Ребрина

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