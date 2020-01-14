Рада предварительно одобрила отмену адвокатской монополии

Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Верховная Рада предварительно одобрила законопроект, отменяющий адвокатскую монополию на представительство в судах.

"За" проголосовали 295 нардепов, "против" - 6, воздержались - 75.

Голосование по фракциям:

Согласно законопроекту, из Конституции будет изъята норма, которая дает адвокатам исключительное право представлять других людей в судах. При этом сохраняется исключительное право адвокатов защищать других от уголовного обвинения.

Теперь законопроект должен быть утвержден на следующей сессии парламента конституционным большинством в 300 голосов.