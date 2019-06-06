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06.06.2019, 11:53

Рада разрешила гражданство для воевавших в Донбассе иностранцев

Рада разрешила гражданство для воевавших в Донбассе иностранцев - Фото
Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

За проголосовали 230 нардепов

Верховная Рада приняла закон о представлении гражданства иностранцам, воевавшим в Донбассе.

За законопроект №3433 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины) проголосовали 230 народных депутатов.

Ранее сегодня парламент принял закон о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады №1098 во втором чтении и в целом  с технико-юридическими правкамиДругими словами, принята норма об импичменте президента в законе о ВСК.

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Теги: верховная рада, война, Донбасс, украинское гражданство
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