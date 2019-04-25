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25.04.2019, 11:52

Рада разрешила использовать средства доноров для разминирования

Рада разрешила использовать средства доноров для разминирования - Фото
Автомобиль разминирования (фото - Евгений Пилипенко / LIGA.net)

Использование средств будет согласовываться с центром противоминных операций

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Верховная Рада разрешила использовать средства доноров для разминирования в Донбассе, передает корреспондент LIGA.net.

За изменения в закон о противоминной деятельности в Украине 10180 по поводу усовершенствования механизмов финансирования проголосовали 234 депутата. Операторам противоминной деятельности разрешается привлекать финансовые ресурсы непосредственно от доноров.

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Как пояснил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, это позволит использовать для разминирования в Донбассе средства, которые готовы предоставить Украине Япония, Великобритания, ЕС, США, Канада.

Использование средств будет согласовываться с центром противоминных операций.

31 марта 2018 года министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш заявил, что разминирование территории всего Донбасса может стоить более $800 млн.

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Теги: андрей парубий, Донбасс, разминирование, доноры
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