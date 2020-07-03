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Рада разрешила выпускникам с оккупированных территорий поступать в вузы без ВНО

Рада разрешила выпускникам с оккупированных территорий поступать в вузы без ВНО - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
03.07.2020, 14:37

Закон о квотах для выпускников школ с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей поддержали 310 нардепов

Верховная Рада приняла за основу и в целом закон, который устанавливает квоты на поступление во все вузы Украины для выпускников с временно оккупированных территорий Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской областей.

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"За" проголосовали 310 нардепов, "против" - 1, "воздержались" - 13.

Законопроект позволяет выпускникам школ, проживающим на оккупированных территориях, поступать на бесплатное обучение во все украинские вузы, при наличии документа о полном общем среднем образовании и по результатам вступительных экзаменов.

Ранее такой возможности не было у школьников с оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, она была предусмотрена только для жителей Крыма и Севастополя.

По данным Луганской ОГА, 329 выпускников ОРЛО зарегистрировались на основную сессию ВНО, 76 - на дополнительную.

Новость дополнятся...

Денис Юдин
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