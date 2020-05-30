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Абитуриенты из Крыма и ОРДЛО не будут проходить обсервацию для сдачи ВНО

Абитуриенты из Крыма и ОРДЛО не будут проходить обсервацию для сдачи ВНО - Фото
Фото: пресс-служба ГПСУ
30.05.2020, 15:45

Основная сессия внешнего независимого оценивания пройдет с 25 июня по 16 июля

Абитуриентам, которые приедут в Украину из-за границы или временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, не нужно проходить обязательную обсервацию для сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО). Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Что касается проведения ВНО. Лица, которые для сдачи внешнего независимого оценивания приезжают в Украину из-за границы или пересекают линию разграничения из временно оккупированных территорий, теперь не должны находиться на обсервации или самоизоляции, если это именно для прохождения ВНО", - отметил Степанов.

Он не уточнил, касается ли это родителей, которые чаще всего вместе с детьми пересекают линию разграничения и админграницу с Крымом.

Основная сессия ВНО пройдет с 25 июня по 16 июля.

Родители абитуриентов во временно оккупированных городах Луганской области рассказали LIGA.net, что опасаются того, успеют ли их дети вовремя пересечь линию разграничения для сдачи ВНО. "То, что Украина откроет пункты пропуска, мы в это верим, но выпустят ли нас они (боевики, - ред,) - это пока неясно", - сообщила луганчанка Марина, имя которой изменено в целях безопасности.

  • 26 мая сообщалось, что контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе полноценно могут заработать не ранее 22 июня.

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Арина Толина
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