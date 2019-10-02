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Рада возвращается к работе: что рассмотрят сегодня

Рада возвращается к работе: что рассмотрят сегодня - Фото
Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
02.10.2019, 08:00

В повестке дня - повторное рассмотрение Избирательного кодекса, закона о Пласте и создание комиссии по правам ветеранов

Сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть восемь законопроектов во втором чтении, три в первом и два законопроекта, возвращенные президентом Владимиром Зеленским в парламент после наложения вето. Проект повестки дня заседания опубликован на сайте Рады.

Повторно будет рассмотрен Избирательный кодекс (0978), заветированный Зеленским, поскольку, по его мнению, некоторые его положения не соответствуют Конституции. Сегодня будет представлена новая редакция, учитывающая поправки президента.

Повторно парламент рассмотрит и законопроект 0976 о поддержке скаутской организации Пласт, к которому Зеленский также предложил свои правки.

Во втором чтении Рада будет голосовать за восемь законопроектов:

- 1054-1, об отмене закона о списке объектов госсобственности, не подлежащих приватизации;

- 2036, об изменениях процедуры назначения и увольнения членов Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания - их предлагается назначать одновременно на все вакантные места;

- 1060, о лицензировании хозяйственной деятельности;

- 1029, об обеспечении эффективности механизма предупреждения коррупции. В частности, законопроект меняет форму руководства НАПК с коллегиальной на единоличную и меняет правила конкурса по отбору сотрудников, добавляя участие международных организаций;

- 1048, об изменениях в Таможенный кодекс в части функционирования авторизованных экономических операторов;

- 1026, об основаниях передачи дел Верховному суду;

- 1071, о государственном регулировании космической деятельности - открывает космос для частных компаний;

- 1224, о применении военного транспорта и вооружения в особый период.

Если эти законопроекты будут приняты, они отправятся на подпись президенту.

В первом чтении парламент рассмотрит три законопроекта:

- 1064, об изменениях в Бюджетный кодекс по введению среднесрочного планирования развития и поддержания автомобильных дорог;

- 1208, о Бюро финансовых расследований (будут рассмотрены три законопроекта: депутатов Даниила Гетманцева (СН), Нины Южаниной (ЕС), Василевской-Смаглюк (СН));

- 2039, об изменениях в бюджете на 2019 год по финансированию ремонта и строительства автомобильных дорог.

Также Рада рассмотрит переименование Переяслава-Хмельницкого в Переяслав и создание временной специальной комиссии по вопросам правового статуса ветеранов войны.

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верховная рада законопроект избирательный кодекс
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