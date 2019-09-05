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Зеленский объяснил, что нужно поменять в законе о скаутах

Зеленский объяснил, что нужно поменять в законе о скаутах - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)
05.09.2019, 13:17

Президент отметил вклад пластового движения в становление государственности, образование и патриотическое воспитание, и предложил доработать закон

Признание Пласта единственной в стране скаутской общественной организацией, которая получает господдержку, не соответствует Конституции. Об этом говорится в объяснении президента Владимира Зеленского, почему он ветировал закон №0976 и вернул его на доработку в Раду.

Глава государства аргументирует, что в Украине зарегистрировано несколько скаутских организаций, а не только Пласт.

"Определение же законом одной скаутской общественной организации как единственной в Украине национальной скаутской организации фактически создает преимущества и привилегии для ее функционирования и получения ей господдержки, а также приводит к риску невозможности создания и дальнейшей деятельности уже созданных других скаутских организаций, а затем и к ограничению права граждан на свободу объединения в такие общественные организации", - пояснил Зеленский.

Более того, пишет президент, механизмы господдержки Пласта не согласованы с ч. 2 ст. 95 Конституции (исключительно в законе о госбюджете определяются любые расходы государства на общественные потребности, размер и целевое направление этих расходов) и с Бюджетным кодексом.

  • 30 мая 2019 года Рада прежнего созыва приняла этот закон: он был подписан на то время спикером Андреем Парубием и направлен на подпись Зеленскому.
  • По закону, Пласт был признан единственной национальной скаутской организацией на территории Украины.
  • Запрещалось использовать с другой целью объекты инфраструктуры, которые были предоставлены Пласту государством и местным самоуправлением.
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