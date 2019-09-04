Зеленский ветировал закон о скаутах и вернул его в Раду

Фото: facebook.com/PlastUA

Президент Владимир Зеленский ветировал и вернул на доработку в Верховную Раду закон о государственном признании и поддержке национальной скаутской организации Пласт. Изменения в статусе документа появились в его карточке на сайте парламента.

Что именно предлагает поменять глава государства, пока неизвестно.

Как писали авторы в пояснительной записке, типичная скаутская организация западной цивилизации (например, в США или Бельгии) охватывает своим членством 1-3% от всего общества соответствующей страны.

Они считают, что государственное признание и поддержка Пласта приведет не только к более динамичному развитию организации в Украине и мире, к формированию "десятков и сотен тысяч ценностно-ориентированных украинских граждан-патриотов", но и будет способствовать улучшению социально-экономического положения.