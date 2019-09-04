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Зеленский ветировал закон о скаутах и вернул его в Раду

Зеленский ветировал закон о скаутах и вернул его в Раду - Фото
Фото: facebook.com/PlastUA
04.09.2019, 13:48

Какие правки предлагает президент в документ о поддержке организации Пласт, пока неизвестно

Президент Владимир Зеленский ветировал и вернул на доработку в Верховную Раду закон о государственном признании и поддержке национальной скаутской организации Пласт. Изменения в статусе документа появились в его карточке на сайте парламента.

Что именно предлагает поменять глава государства, пока неизвестно.

Как писали авторы в пояснительной записке, типичная скаутская организация западной цивилизации (например, в США или Бельгии) охватывает своим членством 1-3% от всего общества соответствующей страны.

Они считают, что государственное признание и поддержка Пласта приведет не только к более динамичному развитию организации в Украине и мире, к формированию "десятков и сотен тысяч ценностно-ориентированных украинских граждан-патриотов", но и будет способствовать улучшению социально-экономического положения.

  • 30 мая 2019 года Рада прежнего созыва приняла этот закон: он был подписан на то время спикером Андреем Парубием и направлен на подпись Зеленскому.
  • По закону, Пласт был признан единственной национальной скаутской организацией на территории Украины.
  • Запрещалось использовать с другой целью объекты инфраструктуры, которые были предоставлены Пласту государством и местным самоуправлением.
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вето пласт
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