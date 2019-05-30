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30.05.2019, 12:32

Рада приняла закон о государственной поддержке Пласта

Рада приняла закон о государственной поддержке Пласта - Фото
Пласт (фото - https://www.facebook.com)

Средства на развитие скаутской организации будут выделять из бюджета

Верховная Рада приняла закон о государственном признании и поддержке скаутской организации Пласт. За принятие законопроекта №10184 проголосовали 228 нардепов, передает корреспондент LIGA.net

По закону, Пласт – единственная национальная скаутская организация, которая действует на всей территории Украины, создает подразделения и пластовые воспитательные части.

Государство гарантирует финансовую поддержку Пласта и будет выделять в государственном и местном бюджетах средства для организации.

Также запрещается использовать с другой целью объекты инфраструктуры, которые были предоставлены Пласту государством и местным самоуправлением. 

Сегодня, 30 мая, на заседании Рады также рассмотрят вопрос отставки правительства.

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Теги: верховная рада, поддержка, пласт, скаут
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