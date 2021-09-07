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Рада возвращается с каникул: повестка дня на сегодня

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2021, 09:55
Рада возвращается с каникул: повестка дня на сегодня - Фото
Согласительный совет Рады (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Верховная Рада вернулась с летних каникул, сегодня пройдет согласительный совет фракций и пленарное заседание. Повестка дня Рады опубликована на официальном сайте.

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Сегодня Рада планирует рассмотреть в первом чтении законопроекты:

– №5324, о разработке порядка присвоения квалификационных категорий педагогам;

– №5467, о размещении государственного или регионального заказа на подготовку специалистов и научных сотрудников;

– №5641, об изменениях в законах о военном образовании и науке;

– №5002, о библиотеках и библиотечном деле;

– №5608, об усовершенствовании законодательства о гражданской защите и другие.

Во втором чтении Рада рассмотрит законопроекты:

– №4416-1, об индустриальных парках;

– №4263, об научных парках;

– №5248, об одновременном переходе прав на земельный участок при переходе прав на объект недвижимости, который на нем расположен;

– №3952, об открытости информации о зарплатах в госкомпаниях;

– №5205, об условиях для профессионального развития работников театров;

– №3969, об уточнении списка первичных водопользователей;

– №5154, об изменениях в бюджете в связи с принятием закона о налоговой амнистии и другие.

Денис Юдин
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верховная рада повестка
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