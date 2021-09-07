Рада возвращается с каникул: повестка дня на сегодня
Верховная Рада вернулась с летних каникул, сегодня пройдет согласительный совет фракций и пленарное заседание. Повестка дня Рады опубликована на официальном сайте.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Сегодня Рада планирует рассмотреть в первом чтении законопроекты:
– №5324, о разработке порядка присвоения квалификационных категорий педагогам;
– №5467, о размещении государственного или регионального заказа на подготовку специалистов и научных сотрудников;
– №5641, об изменениях в законах о военном образовании и науке;
– №5002, о библиотеках и библиотечном деле;
– №5608, об усовершенствовании законодательства о гражданской защите и другие.
Во втором чтении Рада рассмотрит законопроекты:
– №4416-1, об индустриальных парках;
– №4263, об научных парках;
– №5248, об одновременном переходе прав на земельный участок при переходе прав на объект недвижимости, который на нем расположен;
– №3952, об открытости информации о зарплатах в госкомпаниях;
– №5205, об условиях для профессионального развития работников театров;
– №3969, об уточнении списка первичных водопользователей;
– №5154, об изменениях в бюджете в связи с принятием закона о налоговой амнистии и другие.
- 24 августа на внеочередном заседании Рада приняла в первом чтении закон о большом гербе.
- В Слуге народа предлагают закрепить в Конституции цифровые права человека.
Комментарии