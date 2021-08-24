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Рада проголосовала в первом чтении за большой герб Украины

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2021, 16:11
Рада проголосовала в первом чтении за большой герб Украины - Фото
Верховная Рада (Фото - пресс-служба парламента)

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о большом государственном гербе. Трансляция внеочередного заседания украинского парламента 24 августа велась на телеканале Рада.

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За законопроект №5712 "О большом Государственном Гербе Украины" проголосовали 257 нардепов, 11 – против, 13 – не голосовали, еще четверо депутатов воздержались.

Фракция Слуга народа проголосовала почти полным составом – 213 из 216 присутствующих.

Нардепы от ОПЗЖ не явились на внеочередное заседание. От Европейской солидарности в зале было четверо нардепов, и они не голосовали. Партия Голос тоже не поддержала законопроект (8 нардепов против, один – не голосовал).

Законопроект предусматривает, что большой герб будет обязательно воспроизводиться:

- на официальных символах президента;
- на большой государственной печати;
- на печатях президента, Рады, Кабмина, Конституционного суда и Верховного суда;
- на фасаде резиденции президента в Киеве;
- на фасадах Рады, Кабмина, КСУ и Верховного суда;
- в зале заседаний Рады;
- на денежных знаках (по решению Нацбанка).

Оксана Житнюк
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верховная рада Владимир Зеленский законопроект герб большой герб
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