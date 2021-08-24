Рада проголосовала в первом чтении за большой герб Украины

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о большом государственном гербе. Трансляция внеочередного заседания украинского парламента 24 августа велась на телеканале Рада.

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За законопроект №5712 "О большом Государственном Гербе Украины" проголосовали 257 нардепов, 11 – против, 13 – не голосовали, еще четверо депутатов воздержались.

Фракция Слуга народа проголосовала почти полным составом – 213 из 216 присутствующих.

Нардепы от ОПЗЖ не явились на внеочередное заседание. От Европейской солидарности в зале было четверо нардепов, и они не голосовали. Партия Голос тоже не поддержала законопроект (8 нардепов против, один – не голосовал).

Законопроект предусматривает, что большой герб будет обязательно воспроизводиться:

- на официальных символах президента;

- на большой государственной печати;

- на печатях президента, Рады, Кабмина, Конституционного суда и Верховного суда;

- на фасаде резиденции президента в Киеве;

- на фасадах Рады, Кабмина, КСУ и Верховного суда;

- в зале заседаний Рады;

- на денежных знаках (по решению Нацбанка).

29 июня 2021 года Зеленский внес в Раду законопроект о большом гербе Украины.

14 июля профильный комитет рекомендовал Раде принять законопроект Зеленского о большом гербе за основу и в целом.

В середине августа Зеленский просил спикера парламента Дмитрия Разумкова созвать внеочередную сессию Рады и включить в ее повестку законопроект о большом гербе.

Оксана Житнюк

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