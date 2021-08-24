Рада проголосовала в первом чтении за большой герб Украины
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о большом государственном гербе. Трансляция внеочередного заседания украинского парламента 24 августа велась на телеканале Рада.
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За законопроект №5712 "О большом Государственном Гербе Украины" проголосовали 257 нардепов, 11 – против, 13 – не голосовали, еще четверо депутатов воздержались.
Фракция Слуга народа проголосовала почти полным составом – 213 из 216 присутствующих.
Нардепы от ОПЗЖ не явились на внеочередное заседание. От Европейской солидарности в зале было четверо нардепов, и они не голосовали. Партия Голос тоже не поддержала законопроект (8 нардепов против, один – не голосовал).
Законопроект предусматривает, что большой герб будет обязательно воспроизводиться:
- на официальных символах президента;
- на большой государственной печати;
- на печатях президента, Рады, Кабмина, Конституционного суда и Верховного суда;
- на фасаде резиденции президента в Киеве;
- на фасадах Рады, Кабмина, КСУ и Верховного суда;
- в зале заседаний Рады;
- на денежных знаках (по решению Нацбанка).
- 29 июня 2021 года Зеленский внес в Раду законопроект о большом гербе Украины.
- 14 июля профильный комитет рекомендовал Раде принять законопроект Зеленского о большом гербе за основу и в целом.
- В середине августа Зеленский просил спикера парламента Дмитрия Разумкова созвать внеочередную сессию Рады и включить в ее повестку законопроект о большом гербе.
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