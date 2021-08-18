Зеленский инициирует внеочередную сессию Рады, рассмотрят закон о большом гербе

Президент Владимир Зеленский инициирует внеочередную сессию Верховной Рады, чтобы рассмотреть законопроект о большом гербе Украины. Об этом сообщил в Facebook нардеп из фракции Голос Ярослав Юрчишин.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В опубликованном Юрчишином документе Зеленский просит спикера парламента Дмитрия Разумкова созвать внеочередную сессию Рады и включить в ее повестку законопроект о большом гербе. Юрчишин отметил, что документ отправлен 17 августа, и по законодательству сессия Рады должна пройти не позднее 23 августа.

LIGA.net обратилась за комментарием к пресс-службе Разумкова и к нескольким депутатам Слуги народа.

29 июня 2021 года Зеленский внес в Раду законопроект о большом гербе Украины.

14 июля профильный комитет рекомендовал Раде принять законопроект Зеленского о большом гербе за основу и в целом.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.