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Зеленский инициирует внеочередную сессию Рады, рассмотрят закон о большом гербе

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2021, 11:00
Зеленский инициирует внеочередную сессию Рады, рассмотрят закон о большом гербе - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский инициирует внеочередную сессию Верховной Рады, чтобы рассмотреть законопроект о большом гербе Украины. Об этом сообщил в Facebook нардеп из фракции Голос Ярослав Юрчишин.

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В опубликованном Юрчишином документе Зеленский просит спикера парламента Дмитрия Разумкова созвать внеочередную сессию Рады и включить в ее повестку законопроект о большом гербе. Юрчишин отметил, что документ отправлен 17 августа, и по законодательству сессия Рады должна пройти не позднее 23 августа.

LIGA.net обратилась за комментарием к пресс-службе Разумкова и к нескольким депутатам Слуги народа.

Денис Юдин
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