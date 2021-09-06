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В Слуге народа хотят осовременить Конституцию и добавить в нее новые права человека

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2021, 10:42
В Слуге народа хотят осовременить Конституцию и добавить в нее новые права человека - Фото
Руслан Стефанчук (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

В Слуге народа хотят сделать Конституцию более современной, в частности, закрепив в ней цифровые права человека. Об этом в интервью РБК-Украина заявил первый замглавы Верховной Рады и нардеп от СН Руслан Стефанчук.

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Стефанчук "глубоко уверен", что принятая 25 лет назад Конституция на каком-то этапе должна измениться. По его словам, осовременивание Основного закона – одна из приоритетных задач депутатского объединения "За конституционную реформу и эффективную власть".

"Появился ряд новых прав, которых не было в то время, когда писалась Конституция. В частности это цифровые права, так называемые права пятого поколения. Поэтому их тоже надо адекватно отразить", – сказал он.

Также Стефанчук считает, что нужно переосмыслить существующие права. По его словам в Конституции есть ряд "декларативных прав", которые существуют лишь на бумаге. "Никому не нужно право, которое нельзя реализовать… Наша задача – оживить каталог прав, которые существуют", – объяснил он.

Кроме того, он считает, что в Конституции необходимо закрепить более реальные гарантии прав на приватность и репутацию человека.

СПРАВКА. Традиционно выделяют три поколения прав человека. Первое – личные и политические права (право на неприкосновенность, участие в управлении государством и т. д.), второе – социально-экономические (право на труд, образование, отдых и т. д.), третье – коллективные (право на мир, безопасную окружающую среду и т.д.). В связи с научно-техническим и социальным прогрессом выделяют и четвертое поколение, например: право на смену пола, эвтаназию, однополый брак и т. д.

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Марк Сировой
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верховная рада Слуга народа права человека конституция Руслан Стефанчук
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