У Зеленского считают, что в Украине должна быть чисто президентская форма правления

Украинцы "ментально нуждаются в лидере", заявил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский

В Украине должна быть чисто президентская форма правления – действующая форма исполнительной власти не всегда обеспечивает эффективное функционирование государства. Такое мнение выразил представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский в интервью Радио Свобода.

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По его словам, разделение полномочий в сфере исполнительной власти "вызывает дуализм в управлении" между президентом и премьер-министром. Из-за этого, считает Вениславский, президент должен быть главой исполнительной власти.

"Ментально и исторически" украинцы якобы "нуждаются в лидере", говорит он, и поэтому "должна быть сильная власть и сильный президент".

"Я думаю, что буду это рекомендовать, а как будет воспринято или не воспринято, будем смотреть", – отметил Вениславский.

В мае 2019 года действующий спикер Рады Разумков заявил, что Зеленский не намерен за время каденции добиваться изменений в Конституцию, чтобы поменять форму правления в Украине.

В сентябре прошлого года экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный заявил, что с приходом новой власти сложилась ситуация, когда форма правления сильно сместилась с парламентско-президентсткой в суперпрезидентскую.

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Станислав Стороженко

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