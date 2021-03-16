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Рада направила в КСУ законопроект, который расширит полномочия президента и парламента

16.03.2021, 11:58
Рада направила в КСУ законопроект, который расширит полномочия президента и парламента - Фото
Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховная Рада направила на отзыв в Конституционный суд законопроект, который даст президенту право назначать и увольнять директоров Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований.

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"За" проголосовали 267 нардепов, "против" – 42, "воздержались" – 31.

Законопроект поддержали 225 нардепов из фракции Слуга народа, 12 из группы За будущее, восемь из фракции Голос, 18 из группы Доверие и четыре внефракционных.

Нардепы из СН предлагают расширить в Конституции полномочия президента, добавив право назначать директоров НАБУ и ГБР по результатам конкурсов и увольнять их.

В законопроекте предлагается дать Верховной Раде конституционные полномочия одобрять назначение или увольнение президентом директоров НАБУ и ГБР.

Соавторами законопроекта указаны большинство нардепов из фракции СН и первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук, всего подписи поставили 237 парламентариев. Инициатор законопроекта – представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

Вчера, 15 марта, в Раде был также зарегистрирован законопроект №5070 от Кабмина, который дает право назначать директора НАБУ правительству, и предполагает досрочное увольнение действующего главы НАБУ Артема Сытника.

Для принятия изменений в Конституцию потребуется 300 голосов нардепов.

Денис Юдин
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верховная рада полномочия президента набу конституция ксу гбр
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