Слуга народа предлагает расширить конституционные полномочия президента и Рады

Фракция Слуга народа предлагает дать президенту полномочия назначать руководителей Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований при согласии Верховной Рады. Законопроект №5133 с изменениями в Конституцию зарегистрирован в парламенте вчера, 22 февраля.

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Нардепы СН предлагают расширить в Конституции полномочия президента, добавив право назначать директоров НАБУ и ГБР по результатам конкурсов и увольнять их.

В законопроекте предлагается дать Верховной Раде конституционные полномочия одобрять назначение или увольнение президентом директоров НАБУ и ГБР.

Соавторами законопроекта указаны большинство нардепов из фракции СН и первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук. Инициатор законопроекта – представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

Для принятия изменений в Конституцию потребуется 300 голосов нардепов.

2 февраля 2021 года был принят план законопроектной работы парламента, в котором на ноябрь этого года запланировано внесение в Конституцию полномочий президента назначать директоров НАБУ и ГБР.

15 февраля Кабмин одобрил законопроект, по которому правительство должно получить право назначать и увольнять директора НАБУ. Законопроект содержит положение, по которому может быть отстранен действующий директор НАБУ Артем Сытник.

Денис Юдин

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