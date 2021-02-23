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Слуга народа предлагает расширить конституционные полномочия президента и Рады

23.02.2021, 11:58
Слуга народа предлагает расширить конституционные полномочия президента и Рады - Фото
Федор Вениславский (Фото - пресс-служба президента)

Фракция Слуга народа предлагает дать президенту полномочия назначать руководителей Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований при согласии Верховной Рады. Законопроект №5133 с изменениями в Конституцию зарегистрирован в парламенте вчера, 22 февраля.

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Нардепы СН предлагают расширить в Конституции полномочия президента, добавив право назначать директоров НАБУ и ГБР по результатам конкурсов и увольнять их.

В законопроекте предлагается дать Верховной Раде конституционные полномочия одобрять назначение или увольнение президентом директоров НАБУ и ГБР.

Соавторами законопроекта указаны большинство нардепов из фракции СН и первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук. Инициатор законопроекта – представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

Для принятия изменений в Конституцию потребуется 300 голосов нардепов.

Денис Юдин
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верховная рада Слуга народа президент набу конституция гбр
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